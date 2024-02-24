"تير شتيجن" يتلقّى عرضًا مغريًا للعب في الدوري السعودي

ويعدُّ "مارك تير شتيجن" البالغ من العمر 31 عامًا أحد أفضل حراس المرمى بالدوريات الأوروبية، وأصبح الخيار الأول للنادي بعد رحيل "كلاوديو برافو" إلى مانشستر سيتي.