"تير شتيجن" يتلقّى عرضًا مغريًا للعب في الدوري السعودي

تلقّى الألماني "تير شتيجن" حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، عرضًا مغريًا للعب بالدوري السعودي.
ونقل موقع "Sportskeeda" عن الإعلامي الرياضي المغربي "أشرف بن عياد"، أن حارس المرمى الألماني تلقّى عرضًا مميزًا من السعودية لكسب خدماته خلال الفترة المقبلة.
ويعدُّ "مارك تير شتيجن" البالغ من العمر 31 عامًا أحد أفضل حراس المرمى بالدوريات الأوروبية، وأصبح الخيار الأول للنادي بعد رحيل "كلاوديو برافو" إلى مانشستر سيتي.
ويلعب الحارس الألماني لنادي برشلونة منذ يوليو 2014، ويرتبط معه بعقد حتى نهاية موسم 2027/ 2028، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.