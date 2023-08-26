صدمة للدوريات العالمية.. شاهد واستمع إلى حديث القارات عن "دوري روشن"

بات الدوري السعودي هذا العام واحدًا من أقوى الدوريات العالمية في ظل الأسماء الكبيرة في كرة القدم التي ضمتها الأندية السعودية مثل: كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، ونيمار دا سيلفا، وبنزيما، وفيرمينيو واونانا وكانتي، وغيرهم من الأسماء الرنانة.
هذه الأسماء زادت من شهرة الدوري السعودي حتى بات دوري روشن بعد جولته الثالثة حديث العالم في كل القارات وعبر مختلف محطات البث.
هيئة الإذاعة والتلفزيون نشرت اليوم فيديو مجمعًا لتعليقات كبرى المواقع والبرامج الرياضية على الدوري السعودي والنجوم المشاركين فيه، وتحت عنوان "الدوري السعودي يصل إلى العالمية" استشهدت الهيئة، بلقطات من شاشات مختلف الدول بلغات متعددة تتحدث عن الانتقالات الكبرى في المملكة.
ومن المقاطع الأكثر شهرة، تعليق برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني على انتقال نيمار دا سيلفا للهلال السعودي؛ فيما حث برنامج "جوج أبيرتو" البرازيلي متابعيه على متابعة انطلاقة نيمار في دوري روشن.
وعلقت شبكة "سكاي سبورتس" على النهضة الكروية للدوري السعودي بقولها: "الدوري السعودي للمحترفين يصدم جميع دوريات العالم يومًا بعد آخر باستقطابه أكبر أسماء اللعبة مثل رونالدو وبنزيما ونيمار وآخرين".
وكشف أحد المحللين بالقناة عن أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل خمس دوريات في العالم على مدار السنوات القليلة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن هناك لاعبين آخرين سيتبعون "كانتي" في الأندية السعودية.
بدوره علق برنامج الكلاسيكو على قناة "إسبين" الإسبانية بقوله إن المعروف كان انتقال اللاعبين كبار السن من أوروبا للدوريات الأخرى في أمريكا والصين والشرق الأوسط عمومًا؛ لكن ما يحدث في الدوري السعودي أنه يجتذب اللاعبين صغار السن أيضًا، وهذا سبب تغير سوق الانتقالات، أما برنامج صاحب الكرة البرازيلي فتحدث بانبهار عن انتقال رونالدو وبنزيما وكانتي وفيرمينيو للعب في الأندية السعودية.
وفي السياق اهتمت قناة "سي إن إن" الأمريكية ويورو نيوز، بانتقالات اللاعبين للدوري السعودي، وعلقت سكاي سبورتس بالقول: "أمر لا يصدق.. لا يكاد يأتي لاعب إلا ويتم استقطاب آخر في الدوري السعودي، ومن الواضح أن فِرَق الدوري الإنجليزي وباقي الدوريات في أوروبا لن تستطيع مجاراة الأجور المعروضة".
وأثمر الدعم الكبير للكرة السعودية سريعًا بتزايد شراء الكثير من القنوات العالمية حقوق البث التلفزيوني لدوري روشن السعودي للمحترفين، وفي مقدّمها قنوات معروفة، مثل شركة البث الرياضية "DAZN"، وقناة "La7" الإيطالية، وشركة "آي إم جي" المختصة بالنقل التلفزيوني، و"Sport TV" البرتغالية، وقناة "فوكس سبورتس" الأمريكية، وقناة "كانال بلوس" الفرنسية، وقناة "Cosmote" اليونانية، وكذلك منصة "دازن" للبث التدفقي في بريطانيا، وقناة "آر إم سي" الفرنسية، وقناة "كانال بلوس" الفرنسية.
وفيما تعتبر حقوق البث التلفزيوني من أبرز الدلالات على قوة الدوريات العالمية، يبرز الدوري السعودي هذا العام بوصفه واحدًا من أقوى الدوريات العالمية في ظل الأسماء العالمية في كرة القدم. وتضم القائمة الأخيرة من اللاعبين المنضمين، لاعبين حاصلين على الكرة الذهبية، مثل كريم بنزيما، وقبل ذلك الأسطورة التاريخية لكرة القدم كريستيانو رونالدو. ومن آخر الأسماء التي تم استقطابها الأسطورة البرازيلية نيمار دي سيلفا الذي سيلعب موسمين مع نادي الهلال السعودي.
هذه الأسماء بكل تأكيد رفعت القيمة السوقية للدوري السعودي الذي يحمل حاليًا اسم (دوري روشن السعودي)؛ إذ استقطب أفضل القنوات وشركات البث الرياضي حول العالم، وخصوصًا في دول عريقة في كرة القدم، مثل فرنسا والبرتغال وألمانيا ورومانيا، وصولًا إلى كوريا الجنوبية، وغيرها الكثير، وكل هذا سيثمر مكاسب كبيرة، ومن ذلك ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" في توقعاتها عن تنامي عقود حقوق البث الموقعة لأكثر من 130 منطقة؛ إذ تتوقع أن تفوق الإيرادات أربع مرات ما كان عليه الوضع في الموسم السابق.
وكان دوري روشن قد انطلق في مطلع الشهر الحالي، وهو ضمن سياسة تخصيص واستراتيجية قوية؛ إذ يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصص الأغلبية في أربعة من أكبر الأندية في دوري المحترفين (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي)، بينما استحوذت شركة النفط الحكومية "أرامكو" السعودية على نادي القادسية، وخضعت هذه الأندية لإعادة بناء استراتيجياتها بشكل استثماري وفق رؤى تتوافق واستراتيجيات الصندوق.