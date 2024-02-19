"اتحاد القدم" يعتمد 33 أكاديمية خاصة وناديين تجاريين

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم 33 أكاديمية خاصة، وناديين، ضمن الأكاديميات والأندية الحكومية والتجارية التي يحق لها المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي، لتصل عدد الأندية والأكاديميات المعتمدة إلى 103 حتى الآن.
وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية كأحد مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي في سبتمبر 2021 نحو هيكلة جديدة للمسابقات، واكتشاف المواهب الكروية لدعم المنتخبات الوطنية، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم أوضاع اللاعبين والمباريات والمنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد، بالتنسيق مع الإدارات واللجان المختصة.
ومنحت الأندية الخاصة والأكاديميات حق المشاركة في المسابقات هذا الموسم، حيث بلغ عدد الطلبات للمشاركة 60 ناديًا خاصًا وأكاديمية ممن حصلوا على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم من أصل 103 على أن يرتفع العدد في الموسم المقبل.