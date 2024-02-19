"اتحاد القدم" يعتمد 33 أكاديمية خاصة وناديين تجاريين

وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية كأحد مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي في سبتمبر 2021 نحو هيكلة جديدة للمسابقات، واكتشاف المواهب الكروية لدعم المنتخبات الوطنية، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم أوضاع اللاعبين والمباريات والمنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد، بالتنسيق مع الإدارات واللجان المختصة.