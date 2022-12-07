قائمة الأعلى تقييماً: مهاجم البرتغال "راموس" يتصدر.. ولا وجود للمغاربة أو "ميسي"

من جانب آخر ، خلا التشكيل المثالي لدور الـ16 للبطولة، والذي اختتم منافساته أمس من أي لاعب مغربي، رغم الإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس، بينما سيطر المنتخب البرتغالي على هذه القائمة.