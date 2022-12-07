قائمة الأعلى تقييماً: مهاجم البرتغال "راموس" يتصدر.. ولا وجود للمغاربة أو "ميسي"

تصدر مهاجم المنتخب البرتغالي، جونزالو راموس، لائحة اللاعبين الأعلى تقييماً بعد نهاية دور المجموعات، وثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، لدوره في فوز منتخب بلاده الساحق على نظيره السويسري (6-1)، بتسجيله هاتريك في تلك المباراة ، وحصل على تقييم 9.8 .
فيما جاء حارس مرمى الكاميرون ديفيس إيباسي في المركز الثاني بحصوله على 9.1، بعد تألقه اللافت في مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، رغم الخسارة بهدف دون رد، وفقاً لموقع "Sofascore".
وحل الهولندي ديلي بليند في المركز الثالث، وحصل على 9.00، بعد المساهمة في الفوز على أمريكا 3-1، بينما حصل الدولي الفرنسي جريزمان على نفس التقييم، واحتل المركز الرابع.
من جانب آخر ، خلا التشكيل المثالي لدور الـ16 للبطولة، والذي اختتم منافساته أمس من أي لاعب مغربي، رغم الإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس، بينما سيطر المنتخب البرتغالي على هذه القائمة.
ليفاكوفيتش (كرواتيا) لحراسة المرمى، ورافاييل جيريرو (البرتغال)، وتياجو سيلفا (البرازيل)، ورودري (إسبانيا)، ودياجو دالوت (البرتغال)، وديلي بليند (هولندا)، ووتارو إيندو (اليابان)، وبرونو فيرنانديز (البرتغال)، ودينزل دومفريس (هولندا)، وكليان مبابي (فرنسا)، وجونزالو راموس (البرتغال).