الرائد يجدد علاقته مع نجمه المغربي محمد فوزير

يُشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلى الرائد في يوليو 2019 ودافع عن ألوان الفريق في 100 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 13 هدفًا.