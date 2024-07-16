الأخضر تحت 19 عاماً يجري تدريباته في الرياض قبل المشاركة في بطولة كوتيف بإسبانيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته في التجمّع بمدينة الرياض، والمقام قبل المغادرة إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية 2024.
واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز (22) لاعباً للمشاركة في البطولة، على النحو التالي: حامد الشنقيطي، محمود البريه، خالد حداد، صالح برناوي، سعود تمبكتي، يوسف الطحان، سعود هارون، سلطان العيسى، أحمد كعبي، سعد المطيري، منتظر الشقاق، علي الحسين، بسام هزازي، راكان الغامدي، محمد آل درويش، علي المهداوي، زياد الغامدي، راكان بن جمعان، رامز العطار، عمار اليهيبي، عبدالعزيز جرموش، عبدالمجيد عياش.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لاستاد الملك فهد، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كوتيف الدولية، إلى جوار منتخب الأوروغواي، وأندية إشبيلية وفياريال وإلتشي الإسبانية.