الأخضر تحت 19 عاماً يجري تدريباته في الرياض قبل المشاركة في بطولة كوتيف بإسبانيا

واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز (22) لاعباً للمشاركة في البطولة، على النحو التالي: حامد الشنقيطي، محمود البريه، خالد حداد، صالح برناوي، سعود تمبكتي، يوسف الطحان، سعود هارون، سلطان العيسى، أحمد كعبي، سعد المطيري، منتظر الشقاق، علي الحسين، بسام هزازي، راكان الغامدي، محمد آل درويش، علي المهداوي، زياد الغامدي، راكان بن جمعان، رامز العطار، عمار اليهيبي، عبدالعزيز جرموش، عبدالمجيد عياش.