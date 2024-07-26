اليوم.. انطلاق دور ربع النهائي من بطولة المنتخبات الإقليمية

وتشارك لجنة الحكام في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا بـ32 طاقمًا تحكيميًا لقيادة مباريات البطولة معدل أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، وتمثل هذه البطولة فرصة للحكام الواعدين لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك في مجال التحكيم من بينهم 7 حكام من أكاديمية الحكام، كما أن هذه الطواقم قادت مباريات في الدوري الممتاز لفئتي الشباب والناشئين.