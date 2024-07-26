اليوم.. انطلاق دور ربع النهائي من بطولة المنتخبات الإقليمية

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي، حيث يلتقي جازان مع المدينة المنورة، جدة مع الجوف، القصيم مع عسير والرياض مع الأحساء.
وكانت بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا انطلقت يوم 18 يوليو الجاري بمشاركة 14 منتخبًا تم تقسيمها على مجموعتين، لتتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.
وشهد دور المجموعات إقامة 42 مباراة، انتهت 28 منها بالفوز فيما حسم التعادل الإيجابي 9 مباريات والتعادل السلبي 5 مباريات، بينما شهدت مباريات دور المجموعات تسجيل 93 هدفًا، وأشهر الحكام 98 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء.
يشار إلى أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، تقام لأول مرة، يهدف معها الاتحاد السعودي لكرة القدم لاكتشاف المواهب ومتابعتها وتطويرها لتكون في المستقبل قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.
وتشارك لجنة الحكام في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا بـ32 طاقمًا تحكيميًا لقيادة مباريات البطولة معدل أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، وتمثل هذه البطولة فرصة للحكام الواعدين لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك في مجال التحكيم من بينهم 7 حكام من أكاديمية الحكام، كما أن هذه الطواقم قادت مباريات في الدوري الممتاز لفئتي الشباب والناشئين.
يذكر أن اللاعبين المشاركين في هذه البطولة من الأندية الرسمية يبلغ عددهم 233 من 37 ناديًا، و73 لاعبًا تم اختيارهم من 10 مراكز تدريب إقليمية، فيما يبلغ عدد اللاعبين المنضمين من 17 ناديًا خاصًا وأكاديمية معتمدة 52 لاعبًا.