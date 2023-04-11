بأمريكا .. "نيوكاسل" يُشارك في البطولة الاستعدادية للموسم القادم

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستستضيف البطولة الاستعدادية للموسم والتي يشارك فيها 6 أندية من الدوري الممتاز في الفترة من 22 إلى 30 يوليو المقبل.