بأمريكا .. "نيوكاسل" يُشارك في البطولة الاستعدادية للموسم القادم

أعلن نادي نيوكاسل ثالث جدول الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركته في البطولة الصيفية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف القادم.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستستضيف البطولة الاستعدادية للموسم والتي يشارك فيها 6 أندية من الدوري الممتاز في الفترة من 22 إلى 30 يوليو المقبل.
والأندية الستة المشاركة في البطولة هي أستون فيلا وبرنتفورد وبرايتون آند هوف ألبيون تشيلسي وفولهام ونيوكاسل يونايتد. وستخوض هذه الفرق 9 مباريات عبر 5 مدن.
ونشر نادي نيوكاسل تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها : الماكبايس يتجهون إلى الولايات المتحدة هذا الصيف.. يسافر فريقنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو للمشاركة في البطولة الصيفية.