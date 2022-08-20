التشيلي "إدواردو فارغاس" على رادار "النصر"

وسبق أن كشفت تقارير سابقة عن أن إدارة النصر قدمت عرضًا للتعاقد مع إدواردو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية التعاقد، بالإضافة إلى اهتمام نادي الاتحاد باللاعب التشيلي.