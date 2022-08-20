التشيلي "إدواردو فارغاس" على رادار "النصر"

كشفت صحيفة "ESPN" الإسبانية أن إدارة نادي النصر مازالت ترغب في كسب خدمات التشيلي إدواردو فارغاس لاعب نادي أتليتكو مينيرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسبق أن كشفت تقارير سابقة عن أن إدارة النصر قدمت عرضًا للتعاقد مع إدواردو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية التعاقد، بالإضافة إلى اهتمام نادي الاتحاد باللاعب التشيلي.
يلعب المهاجم إدواردو صاحب الـ32 عامًا، لنادي أتليتكو مينيرو منذ 2020، قادمًا من نادي تيغريس أونال المكسيكي الذي لعب له لمدة 3 مواسم.
وسبق للاعب التشيلي اللعب للعديد من الأندية مثل:
نابولي، فالنسيا ، كوينز بارك رينجرز، هوفنهايم، كما يلعب مع المنتخب التشيلي منذ 2009.