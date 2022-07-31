رياضة

الفتح يتعاقد مع مهاجم الاتفاق حتى 2026

سعد العفالق ينهي التعاقد مع اللاعب حسن آل سليس
سعد العفالق ينهي التعاقد مع اللاعب حسن آل سليس
سبق
سبق

أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تعاقدها مع اللاعب حسن آل سليس ( 22 عامًا) مهاجم نادي الاتفاق لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة أربع سنوات حتى 2026.

ويعد آل سليس من المهاجمين الصاعدين بقوة، إذ قدم مستويات مميزة بعد عودته من برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم 2019، وكان قد بدأ مشواره بنادي الترجي قبل الانتقال إلى الاتفاق في صيف 2020.

وعبّر آل سليس حسن عن سعادته البالغة بارتداء شعار الفتح، مقدمًا شكره للإدارة على تعاملها الاحترافي المميز، متمنيًا أن يُسهم مع زملائه في إسعاد جماهير النموذجي خلال الموسم المقبل.

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نادي الفتح
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اللاعب حسن آل سليس

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