الفتح يتعاقد مع مهاجم الاتفاق حتى 2026

ويعد آل سليس من المهاجمين الصاعدين بقوة، إذ قدم مستويات مميزة بعد عودته من برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم 2019، وكان قد بدأ مشواره بنادي الترجي قبل الانتقال إلى الاتفاق في صيف 2020.