ضمن الهيكل الإداري الجديد .. مشبب زياد مديرًا لكرة القدم بالنادي الأهلي

وتتضمن الركائز الأساسية للمشروع الجديد، تطوير لاعبي الفئات السنية المختلفة بالنادي، وكذلك المدربين وجميع العاملين في كرة القدم بالنادي، وإنشاء قسم توظيف جديد مع تقديم المشروعات الفنية المبتكرة، حيث سيكون الهدف الرئيس من المشروع عودة الأهلي منافسًا شرسًا على كل بطولات كرة القدم السعودية ليواصل حضوره المشرف في المشهد الرياضي السعودي بما يليق باسمه وتاريخه ومشجعيه.