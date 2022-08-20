ضمن الهيكل الإداري الجديد .. مشبب زياد مديرًا لكرة القدم بالنادي الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا بتكليف الكابتن مشبب زياد، مديـرًا لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.
وتم تكليف زياد، ضمن الهيكل الإداري الجديد الذي تمت مناقشته مع المستشار الفني لكرة القدم بالنادي البلجيكي جان فان وينكل، خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تقديم المشروع الجديد كاملاً لمجلس الإدارة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
وتتضمن الركائز الأساسية للمشروع الجديد، تطوير لاعبي الفئات السنية المختلفة بالنادي، وكذلك المدربين وجميع العاملين في كرة القدم بالنادي، وإنشاء قسم توظيف جديد مع تقديم المشروعات الفنية المبتكرة، حيث سيكون الهدف الرئيس من المشروع عودة الأهلي منافسًا شرسًا على كل بطولات كرة القدم السعودية ليواصل حضوره المشرف في المشهد الرياضي السعودي بما يليق باسمه وتاريخه ومشجعيه.