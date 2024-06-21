الأخضر السعودي تحت 19 عامًا يتغلب على سوريا.. استعدادًا لبطولة غرب آسيا

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف.