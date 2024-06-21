الأخضر السعودي تحت 19 عامًا يتغلب على سوريا.. استعدادًا لبطولة غرب آسيا

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب فرحة الشمراني في الدقيقة الـ39 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سلطان العيسى، صالح برناوي، محمد برناوي، عواد أمان، بسام هزازي، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، زياد الغامدي، عمار اليهيبي وسعد حقوي.
ويستأنف أخضر 19 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف تحضيرًا لكأس اتحاد غرب آسيا.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، وإلى جواره منتخبات (عُمان، الكويت واليمن).