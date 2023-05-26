الاتفاق ينهي تحضيراته للقاء النصر

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بالنادي ، يأتي ذلك استعداداً لاستضافة النصر ، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23 .
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني انطونيو كازورلا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة عبر مجموعتين ، ثم تدريب المربعات من خلال مجموعتين ، قبل أن يختتم المران بتطبيق اللاعبين الجانب التكتيكي الخاص بمواجهة النصر.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل المواجهة مع النصر عند الساعة الـ 9:00 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.