الاتفاق ينهي تحضيراته للقاء النصر

وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل المواجهة مع النصر عند الساعة الـ 9:00 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.