بقيمة 37.5 مليون يورو.. "الشباب" يقدم عرضًا لضم "حكيم زياش" نجم تشيلسي

قدّمت إدارة نادي الشباب عرضها الرسمي للتعاقد مع المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي المعار إلى غلطة سراي خلال هذا الصيف.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Fanatik" نقلًا عن وسائل إعلام فرنسية؛ فإن زياش الذي لفت الأنظار في الدوري التركي تَلقى عرضًا مذهلًا من نادي الشباب.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الشباب قدّموا للجناح المغربي راتبًا صافيًا قدره 37.5 مليون يورو لمدة عامين ونصف.
وسَبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن "حكيم" أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل عن الفريق، بعد اهتمام الدوري السعودي لكسب خدماته.
ويلعب حكيم زياش البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ يوليو 2020، قادمًا من نادي أياكس الهولندي، وأعير إلى غلطة سراي في أغسطس 2023.