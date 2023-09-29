صافرة سلفادورية تضبط "ديربي الرياض".. ونيوزلندية تدير لقاء الطائي والنصر

وعيّن الاتحاد طاقمًا من السلفادور لإدارة قمة مباريات الجولة "ديربي مدينة الرياض"، بين الهلال وجاره الشباب، بقيادة الحكم إيفيان أرتون حكماً للساحة، يساعده مواطناه ديفيد موران مساعد أول، وهنري بوبيرو مساعد ثانٍ، في حين سيشرف الحكم المكسيكي خورحي دوران على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي سعد السبيعي.