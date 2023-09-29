صافرة سلفادورية تضبط "ديربي الرياض".. ونيوزلندية تدير لقاء الطائي والنصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن للموسم الرياضي 2023/2024م.
وعيّن الاتحاد طاقمًا من السلفادور لإدارة قمة مباريات الجولة "ديربي مدينة الرياض"، بين الهلال وجاره الشباب، بقيادة الحكم إيفيان أرتون حكماً للساحة، يساعده مواطناه ديفيد موران مساعد أول، وهنري بوبيرو مساعد ثانٍ، في حين سيشرف الحكم المكسيكي خورحي دوران على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي سعد السبيعي.
واختار الحكم الألماني، باستيان دانكيرت لإدارة مباراة الفيحاء وضيفه الاتحاد، على أن يعاونه مواطناه يان سيديل ولاسي كوسلوفسكي، بينما يتولى الألماني كريستيان دنجرت إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي عبدالرحيم الشمري.
وكلّف الاتحاد الحكم الوطني فيصل البلوي لقيادة مباراة الحزم ونظيره التعاون، حيث سيساعده كل من محمد الشهري وعلي العلي، أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة سلطان الحربي، بمساعدة من هشام الرفاعي.
وأسند اتحاد القدم للحكم النيوزيلندي، ماثيو كونجر إدارة مباراة الطائي مع ضيفه النصر، بمساعدة من مواطنيه تيفيتا ماكاسيني كمساعد أول ومارك رول مساعد ثانٍ، فيما سيتولى البرتغالي برونو إستيفيس إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي محمد المطرودي.