صحفي "بلجيكي": "دينايير" ينفي التوقيع لصالح "النصر"

كشفت الصحفي البلجيكي "ساشا تافوليري" عن أنكار البلجيكي جايسون دينايير والوفد المرافق له عن أي اتفاق مع نادي النصر السعودي لانتقال اللاعب خلال الموسم الجديد.
ووصف الصحفي هذه الأخبار المتداولة بأنها غير دقيقة ولا توجد صفقة محسومة حتى الآن، حيث إنه لا تزال هناك محادثات مستمرة مع نادي فالنسيا الإسباني.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية أخبار تعاقد النصر مع دينايير بعقد لمدة عامين براتب سنوي بلغت قيمته 3.5 مليون يورو، متفوقًا على عرضي ناديي فالنسيا الإسباني، وتورينو الإيطالي.
وانتهى عقد جايسون دينايير، مع ناديه في 30 يونيو الماضي وتبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو.
يلعب دينايير في خط الدفاع ويبلغ من العمر 27 عامًا، وخلال فترته مع مانشستر سيتي أُعير لعدة أندية حيث تمت إعارته لنادى سلتيك في 2014.
وأُعير بعدها لغلاطة سراي التركي في 2015 ولمدة موسم واحد ثم أُعير لسندرلاند الإنجليزي في 2016 قبل أن يُعار لغلاطة سراي مرة أخرى في 2017.