المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد يتوج بكأس العالم

توج المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد بطلاً لكأس العالم 2023 م والذي أُقيمت منافسته على مدى ثلاثة أيام في مدينة جورج بجنوب إفريقيا وسط مشاركة 9 دول.
وعلى مستوى الفردي توج الفارس حسن عمر عسيري بطلاً للعالم فيما حصل على المركز الثالث الفارس عبدالوهاب عسيري.
وقدم المنتخب السعودي أداءً رائعًا خلال المنافسة على المستوى الفردي والفرق حيث حقق المركز الأول في شوط السيف والمركز الثاني في شوط الرمح والمركز الثاني في شوط المعلقات والتتابع وفي الفردي حقق الفارس عبدالوهاب عسيري المركز الأول في شوط الرمح فيما حقق الفارس راشد المري المركز الثاني وفي شوط السيف حقق الفارس حسن عسيري المركز الثاني وفي شوط المعلقات والتتابع حقق أيضًا الفارس حسن عسيري المركز الثاني.
ومثل المنتخب السعودي كل من الفرسان راشد المري ومهذل القحطاني وعبدالوهاب عسيري وحسن عسيري ومشعل الشمري وأشرف على تدريبهم المدرب الدولي مهند آل ريشان اليامي.
ويُذكر أن المنتخب تأهل إلى نهائيات كأس العالم في شهر يناير الماضي عبر التصفيات التي أُقيمت بجمهورية مصر.
ومن جانب آخر، رفع الأمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما تحقق من إنجاز عالمي يُضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها الرياضة السعودية وقال "ما تحقق اليوم هو انعكاس للاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية بشكل عام والفروسية بشكل خاص من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لجميع أنشطة الفروسية".
وهنأ فرسان المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد، على الأداء المشرف الذي أتى بعد جهد وعمل طويل وقال "نجني اليوم ثمار الاهتمام الكبير الذي حظيت به رياضة التقاط الأوتاد في الفترة الماضية والجهد الذي بذله فرساننا الأبطال في التأهل إلى كأس العالم والاستعداد له".