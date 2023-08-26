المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد يتوج بكأس العالم

ومن جانب آخر، رفع الأمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما تحقق من إنجاز عالمي يُضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها الرياضة السعودية وقال "ما تحقق اليوم هو انعكاس للاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية بشكل عام والفروسية بشكل خاص من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لجميع أنشطة الفروسية".