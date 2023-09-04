اليوم في جدة.. قرعة بطولة كأس العالم للأندية

تستضيف مدينة جدة ،اليوم الثلاثاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، في نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات ، والتي تستضيفها السعودية في شهر ديسمبر بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة.
ومن المقرر تنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين يومي (12 و22) ديسمبر 2023، في مدينة جدة.
ويشارك الاتحاد ، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري الدولة المنظمة.
وستكون النسخة القادمة هي الأخيرة بالنظام القديم للبطولة، إذ تشارك فيها 7 أندية وهي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، واتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا وأوراوا ريد دايمندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون تيغريس المكسيكي بطل أميركا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية لكوبا ليبرتادوريس الذي لم يحدد بعد.
وتنطلق البطولة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر على أن تقام الجولة الثانية يوم 15 ديسمبر ثم نصف النهائي في يومي 18 و19 ديسمبر بينما النهائي في 22 من نفس الشهر.