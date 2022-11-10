اتحاد القدم يكشف عن موعد انطلاق دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعرف على المواعيد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
حيث حدد اتحاد القدم 20 من ديسمبر المقبل، موعداً لانطلاق دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الخميس.
وتفتتح منافسات البطولة بمواجهتين، حيث يستضيف ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ويحل الخليج ضيفاً على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتتواصل البطولة بثلاث مباريات في 21 من الشهر المقبل، بدايتها بلقاء أبها والتعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، وبعدها يلتقي الهلال مع الاتفاق، ضيفه، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وتجمع المباراة الثالثة فريقي النصر والعدالة على ملعب مرسول بارك.
وتختتم منافسات ثمن النهائي بثلاث مواجهات في الـ22 منه، وتبرز في مقدمتها مباراة القمة بين الاتحاد والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يستقبل الباطن ضيفه الرائد على ملعبه في حفر الباطن، ويلاقي الفتح نظيره الطائي، ضيفه، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وتقرر أن تلعب منافسات الدور ربع النهائي من البطولة خلال 13 و14 مارس المقبل، ونصف النهائي 23 و24 أبريل المقبل، فيما لم يحدد موعد المباراة النهائية.