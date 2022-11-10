اتحاد القدم يكشف عن موعد انطلاق دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعرف على المواعيد

وتتواصل البطولة بثلاث مباريات في 21 من الشهر المقبل، بدايتها بلقاء أبها والتعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، وبعدها يلتقي الهلال مع الاتفاق، ضيفه، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وتجمع المباراة الثالثة فريقي النصر والعدالة على ملعب مرسول بارك.