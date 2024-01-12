رالي داكار السعودية 2024:" ابن سعيدان" يصعد لصدارة المركبات الصحراوية الخفيفة.. و"العطية" يسقط في فخ الأعطال الميكانيكية

واستطاع كارلوس ساينز الاستمرار في صدارة الترتيب العام، بأكثر من 20 دقيقة عن السويدي ماتياس إكستروم الذي حل ثانياً في الترتيب العام، فيما صعد الفرنسي سيباستيان لوب إلى المرتبة الثالثة بفارق 29 دقيقة و31 ثانية، أما القطري ناصر العطية حامل اللقب، فقد تراجع إلى المركز السابع عشر؛ إثر تعرضه لمشكلةٍ ميكانيكية، ليخسر ساعتين و45 دقيقة تقريباً.