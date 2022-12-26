لاعب النصر " تاليسكا " يتصدر قائمة هدافي دوري روشن .. بعد مرور 10 جولات

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم عبر "تويتر" عن قائمة هدافي الدوري السعودي بعد ختام الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتصدر القائمة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بتسجيله 9 أهداف منذ بداية الموسم الحالي.
وجاء في المركز الثاني كل من النيجيري اوديون إيغالو لاعب الهلال بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد والبرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب برصيد 6 أهداف.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني الشباب برصيد 22 نقطة ،وفي المركز الثالث الاتحاد بـ21 نقطة ،والهلال في نفس المركز بنفس الرصيد .