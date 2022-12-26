لاعب النصر " تاليسكا " يتصدر قائمة هدافي دوري روشن .. بعد مرور 10 جولات

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني الشباب برصيد 22 نقطة ،وفي المركز الثالث الاتحاد بـ21 نقطة ،والهلال في نفس المركز بنفس الرصيد .