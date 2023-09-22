صحف عالمية: تعثر جديد يزيد الضغط على خورخي خيسوس في الهلال

وقالت صحيفة "ge.globo" البرازيلية عن تعثر جديد يزيد الضغط على خورخي خيسوس في الهلال، بعد صيحات الاستهجان من قبل الجماهير بعد التعادل (1-1) مع ضمك، أصبحت وظيفة المدرب البرتغالي موضع شك في المملكة العربية السعودية.