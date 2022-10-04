هدف لاعب الشباب "كريتشوفياك" الأجمل في الجولة الخامسة من دوري روشن

وحصل هدف كريتشوفياك، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (19٬061) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 51،6% من الأصوات، متقدماً على هدف حارس ضمك مصطفى زغبة بمرمى الطائي، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ30،2% من الأصوات، فيما جاء هدف لاعب التعاون فهد الرشيدي بمرمى الهلال، والذي حل بالمرتبة الثالثة بـ18،2% من الأصوات.