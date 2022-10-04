هدف لاعب الشباب "كريتشوفياك" الأجمل في الجولة الخامسة من دوري روشن

حصل هدف الدولي البولندي غرزيغورز كريتشوفياك لاعب الشباب بمرمى الفيحاء، على جائزة أجمل هدف في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفاز الهدف الثاني للنجم البولندي على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء.
وسجل كريتشوفياك هدفي انتصار فريقه في المباراة، التي انتهت (2-1) من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش عن التصدي لها.
وحصل هدف كريتشوفياك، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (19٬061) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 51،6% من الأصوات، متقدماً على هدف حارس ضمك مصطفى زغبة بمرمى الطائي، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ30،2% من الأصوات، فيما جاء هدف لاعب التعاون فهد الرشيدي بمرمى الهلال، والذي حل بالمرتبة الثالثة بـ18،2% من الأصوات.