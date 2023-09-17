دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.. الاتحاد يستضيف إيه جي إم كي الأوزبكي

وفي المقابل يتطلع إيه جي إم كي لمواصلة الاعتماد على الروح القتالية، التي كان لها دور كبير في تحقيق الفوز في مباراتين خلال الأدوار التمهيدية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات, إذ يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المحلي، ويحضر للمرة الثانية في دوري أبطال آسيا بعد نسخة 2021.