الفتح يتدرب على فترتين.. البريكان يحتاج إلى الراحة بعد نجاح عمليته الجراحية
أوضح الجهاز الطبي لفريق الفتح عن حاجة اللاعب فراس البريكان إلى الراحة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في موضع الأنف، ومن المتوقع أن يلتحق بالفريق بعد عودته من المعسكر الخارجي.
ميدانيًا، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليوم الخميس ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعدادًا للموسم المقبل.
وعمد الجهاز الفني بقيادة السيد دونيس إلى تطبيق البرنامج التدريبي الذي تم اعتماده، حيث خصصت الحصة الصباحية في صالة الجيم لإجراء الاختبارات البدنية والجهد للاعبين، فيما تركزت الفترة المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية طالب من خلالها دونيس اللاعبين بالالتزام بالتمركز السليم في الملعب عبر مناورة فنية ركز من خلالها على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي، وشهدت المناورة حماسًا كبيرًا بين اللاعبين.