رياضة

النصر يستحوذ على التشكيلة المثالية للجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين

وسط غياب للاعبي الاتحاد والشباب
النصر يستحوذ على التشكيلة المثالية للجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ16، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء في التشكيلة المثالية للجولة الـ16، 3 لاعبين من النصر، لاعبان من الوحدة، ولاعب واحد من الهلال، الأهلي، ضمك، الاتفاق، الحزم، التعاون، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور (الاتفاق).

خط الدفاع: برونو فيانا (الحزم)، جواد الياميق (الوحدة)، أوسكار دوارتي (الوحدة).

خط الوسط: ألفارو ميدران (التعاون)، روبن نيفيز (الهلال)، أوتافيو (النصر)، كيفن نكودو (ضمك)، أندرسون تاليسكا (النصر)، رياض محرز (الأهلي).

خط الهجوم: كرستيانو رونالدو (النصر).

النصر
دوري روشن السعودي للمحترفين

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