النصر يستحوذ على التشكيلة المثالية للجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين

وجاء في التشكيلة المثالية للجولة الـ16، 3 لاعبين من النصر، لاعبان من الوحدة، ولاعب واحد من الهلال، الأهلي، ضمك، الاتفاق، الحزم، التعاون، حيث جاءت على النحو التالي: