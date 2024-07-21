العروبة يعين البرتغالي الفارو باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول

بدأ صاحب الـ53 عاماً، مسيرته التدريبية في عام 2009 مع فرق الشباب في بينيافيل في البرتغال، ثم تولى تدريب أندية برتغالية أخرى مثل فافي وفيزيلا وإستوريل وفيتوريا، ثم حطَّ الرحال في فيتوريا جيمارايش، الذي حقق معه أكبر نجاحاته بحصوله على المركز الخامس في الدوري البرتغالي، حيث قاده من أكتوبر 2023 إلى مايو الماضي.