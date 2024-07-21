العروبة يعين البرتغالي الفارو باتشيكو مديراً فنياً للفريق الأول

أعلن نادي العروبة الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي تعيين البرتغالي الفارو باتشيكو مديراً فنياً للفريق الكروي الأول، لتولي القيادة الفنية في منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2024-2025، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وبث النادي بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال فيه:" أنهـت إدارة نادي العروبة إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي الفارو باتشيكو (53) عاماً وذلك للإشراف الفني على الفريق الأول في دوري روشن للمحترفين من الموسم الرياضي 2025-2024 .
بدأ صاحب الـ53 عاماً، مسيرته التدريبية في عام 2009 مع فرق الشباب في بينيافيل في البرتغال، ثم تولى تدريب أندية برتغالية أخرى مثل فافي وفيزيلا وإستوريل وفيتوريا، ثم حطَّ الرحال في فيتوريا جيمارايش، الذي حقق معه أكبر نجاحاته بحصوله على المركز الخامس في الدوري البرتغالي، حيث قاده من أكتوبر 2023 إلى مايو الماضي.
وعقب مغادرته نادي فيتوريا جيمارايش، وقع عقداً لتدريب فاسكو دا جاما البرازيلي، وذلك في 21 مايو الماضي، وأقيل من منصبه في 20 يونيو الماضي بعد أربع مباريات فقط.