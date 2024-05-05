في الجولة الـ 31 من دوري يلو لأندية الأولى.. بين القادسية ودوري روشن عقبة أحد

يواجه فريق القادسية الأول لكرة القدم، غدًا الاثنين، نظيره أحد في المدينة المنورة، عند الساعة 08:50 مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري يلو لأندية الأولى، إذ إن تحقيق الفوز والنقاط الثلاث سيضمن صعوده نحو دوري روشن السعودي رسميًا الموسم المقبل.
ويتصدر أبناء الخبر الدوري بفارق «9 نقاط» قبل النهاية بـ 4 جولات، وبفوزه في هذه المباراة سيضمن العودة إلى دوري الكبار، بعد أن فشل الموسم الماضي في الصعود.
ويستضيف فريق العدالة نظيره البكيرية، حينما يلتقيان عند الـ 06:55 مساءً على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ويسعى «المضيف» الذي يملك 50 نقطة لتحقيق الفوز، وإضافة 3 نقاط ومطاردة الثلاثي الخلود «54 نقطة»، والعروبة «54» والعربي «52»، فيما يأمل الضيوف «36 نقطة» الفوز والابتعاد نهائيًا عن مراكز الخطر، إذ إن الثنائي المهدد حاليًا بعد أن هبط الترجي رسميًا، هجر «24 نقطة» والقيصومة «23».
وفي المواجهة الأخرى، يحل العين ضيفًا على الجبلين، عند الـ 07:30 مساءً في المباراة التي ستجرى على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ويحتل المضيف المرتبة التاسعة برصيد «43 نقطة»، فيما الضيوف في المرتبة الثانية عشرة برصيد 38 نقطة.