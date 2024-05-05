في الجولة الـ 31 من دوري يلو لأندية الأولى.. بين القادسية ودوري روشن عقبة أحد

ويستضيف فريق العدالة نظيره البكيرية، حينما يلتقيان عند الـ 06:55 مساءً على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ويسعى «المضيف» الذي يملك 50 نقطة لتحقيق الفوز، وإضافة 3 نقاط ومطاردة الثلاثي الخلود «54 نقطة»، والعروبة «54» والعربي «52»، فيما يأمل الضيوف «36 نقطة» الفوز والابتعاد نهائيًا عن مراكز الخطر، إذ إن الثنائي المهدد حاليًا بعد أن هبط الترجي رسميًا، هجر «24 نقطة» والقيصومة «23».