بحضور "البلطان".. الشباب يفتح ملف موقعة الاتحاد المنتظرة

واستهل المدرب "مورينو" برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية. عقب ذلك خضع اللاعبون لتمارين إحماء وتسخين، وتمارين لياقية مكثفة، بإشراف مدرب اللياقة، تلاها تقسيم الفريق لمجموعات عدة، طبقت تمارين فنية في منتصف الملعب. واختُتمت التدريبات بتمارين على تنفيذ الكرات الثابتة.