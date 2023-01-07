بحضور "البلطان".. الشباب يفتح ملف موقعة الاتحاد المنتظرة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لموقعة الاتحاد "دوريًّا"، المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن.
وبحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل (أبيض العاصمة) مساء اليوم السبت تحضيراته في ملعب النادي الرديف استعدادًا لمواجهة الاتحاد الاثنين المقبل.
واستهل المدرب "مورينو" برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية. عقب ذلك خضع اللاعبون لتمارين إحماء وتسخين، وتمارين لياقية مكثفة، بإشراف مدرب اللياقة، تلاها تقسيم الفريق لمجموعات عدة، طبقت تمارين فنية في منتصف الملعب. واختُتمت التدريبات بتمارين على تنفيذ الكرات الثابتة.