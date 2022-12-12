مدرب كرواتيا "زلاتكو": "متفائل وأثق في لاعبي فريقي.. نحن نلعب ضد الأرجنتين الرائعة

وتابع داليتش في المؤتمر الصحفي، الذي أجراه، الاثنين، بأن المنتخب الكرواتي بلغ النهائي في روسيا عام 2018، عندما خسر أمام فرنسا، لكن تكرار هذا الإنجاز في تلك النسخة من المونديال، يبدو أصعب على "كرواتيا الصغيرة".