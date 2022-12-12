مدرب كرواتيا "زلاتكو": "متفائل وأثق في لاعبي فريقي.. نحن نلعب ضد الأرجنتين الرائعة

أوضح مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، زلاتكو داليتش، أن الصعود إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، "سيكون أعظم نجاح".
وتابع داليتش في المؤتمر الصحفي، الذي أجراه، الاثنين، بأن المنتخب الكرواتي بلغ النهائي في روسيا عام 2018، عندما خسر أمام فرنسا، لكن تكرار هذا الإنجاز في تلك النسخة من المونديال، يبدو أصعب على "كرواتيا الصغيرة".
وأردف داليتش: "نجاح كبير لكرواتيا أن تكون من بين أفضل أربع دول في العالم للمرة الثانية على التوالي. لكننا نريد المزيد".
واختتم داليتش: "إنني متفائل بطبعي وأثق في لاعبي فريقي، نحن نلعب ضد الأرجنتين الرائعة مع قائدهم ليونيل ميسي، لكن ربما يكونون تحت الضغط أكثر قليلاً منا".
وضرب منتخب كرواتيا موعداً مع منتخب الأرجنتين في الدور قبل النهائي للمونديال الثلاثاء، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل، أبرز المرشحين للتتويج باللقب، عقب تغلبه عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية للمسابقة.