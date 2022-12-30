غدًا.. انطلاق النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023

ويتألّف مسار رالي داكار السعودية من 14 مرحلة، بالإضافة إلى مرحلة تمهيدية، وتبرز نسخة هذا العام بمسارات جديدة تأخذ المشاركين من ينبع على شواطئ البحر الأحمر، مرورًا برمال صحراء المملكة، وصولًا إلى الدمام على ساحل الخليج العربي؛ حيث يستهلّ السائقون المسيرة بمرحلة تمهيدية من مخيم البحر في ينبع، التي تقع في المناطق الجبلية الشمالية الغربية، قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مرورًا بالعلا، وحائل، والدوادمي، والرياض، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام، كما أن مسار رالي داكار السعودية 2023 يعدّ الأطول في المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014م، بمسافة تقدر بنحو 5000 كم؛ حيث يتراوح طول المراحل الخاصة بين 350 إلى 500 كم، بعد تقليل مسافة مراحل الربط على طول المسار، إلى جانب مشاركة 89 مركبة في سباق "داكار كلاسيك" من أصل 455 مركبة في الفئات كافة.