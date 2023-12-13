قبل مواجهة الجمعة.. "السولية" لاعب الأهلي المصري: الاتحاد تغير كثيرًا والمباراة لن تكون سهلة

أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المصري، أن المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خصوصًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.
وأضاف "السولية" أن "المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمرٌ عظيم، وأتمنى أن نحقق مركزًا متقدمًا ومميزًا؛ بل والوصول إلى المباراة النهائية.
ولفت اللاعب المصري في تصريحات لموقع ناديه إلى أن هناك تطورًا واضحًا في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، ومؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وكأس العالم ٢٠٣٤.
ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.