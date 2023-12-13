قبل مواجهة الجمعة.. "السولية" لاعب الأهلي المصري: الاتحاد تغير كثيرًا والمباراة لن تكون سهلة

أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المصري، أن المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خصوصًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.