غدًا.. الأخضر السعودي لالتقاط الأوتاد يدشن مشاركته في بطولة كأس العالم

يشارك المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد غدًا الخميس في بطولة نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد في جنوب إفريقيا، التي ستستمر منافساتها حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة تسعة منتخبات.
وتأهلت المنتخبات إلى البطولة بعد تحقيق أعلى النتائج في أربع تصفيات أُقيمت خلال الفترة الماضية، شارك فيها 22 منتخبًا.
ويمثل المنتخب السعودي كل من الفرسان راشد المري ومهذل القحطاني وعبدالوهاب عسيري وحسن عسيري ومشعل الشمري، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب مهند آل ريشان اليامي.
وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم مراسم القرعة للجياد ودخول الأشواط، وجاء ترتيب المنتخب السعودي أولاً.
كما أجرى المنتخب السعودي تدريبات الإحماء التي أظهرت استعداد الأخضر للمنافسات غدًا.