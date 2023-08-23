غدًا.. الأخضر السعودي لالتقاط الأوتاد يدشن مشاركته في بطولة كأس العالم

يشارك المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد غدًا الخميس في بطولة نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد في جنوب إفريقيا، التي ستستمر منافساتها حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة تسعة منتخبات.