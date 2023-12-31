تحضيرًا لكأس آسيا 2023.. الأخضر يدشن تدريباته في الدوحة

دشّن المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، برنامجَه التدريبي في سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.