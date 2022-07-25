الفتح يبدأ برنامجه التدريبي بمعسكر سلوفينيا

وركز الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السيد دونيس على رفع المعدل اللياقي للاعبين، من خلال تدريبات متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين، حيث دوّن الجهاز المساعد العديد من الملاحظات للعمل عليها خلال الأيام المقبلة.