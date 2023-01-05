الأخضر السعودي يدشّن خليجي 25 بمواجهة اليمن

يدشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة، مبارياته في بطولة كأس الخليج، بمواجهة نظيره اليمن، وذلك في افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بجمهورية العراق، وتستمرّ حتى 19 من شهر يناير الجاري.