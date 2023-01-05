الأخضر السعودي يدشّن خليجي 25 بمواجهة اليمن

يدشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة، مبارياته في بطولة كأس الخليج، بمواجهة نظيره اليمن، وذلك في افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بجمهورية العراق، وتستمرّ حتى 19 من شهر يناير الجاري.
ويسعى الأخضر السعودي للفوز بلقائه الأول، على أن يخوض اللقاء الثاني ضد المنتخب العراقي يوم الاثنين القادم، فيما يلتقي في ثالثة مبارياته بالمنتخب العماني يوم الخميس القادم في ختام دور المجموعات للبطولة.
يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة "أ" إلى جانب منتخبات: العراق، وعمان، واليمن، فيما تضم المجموعة "ب" منتخبات: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات.