رسميًا .. كريم بنزيما اتحادي حتى 2026

أعلن نادي الاتحاد انضمام الدولي الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2026.
وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية قد ودع ناديه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عامًا.
وقدرت وسائل إعلام عالمية صفقة الانتقال إلى نادي الاتحاد بعقد قياسي يقدر بأكثر من 100 مليون يورو (ما يعادل 106.93 ملايين دولار) في الموسم الواحد.
ويأمل الاتحاد أن يساعده بنزيما، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.
وانضم بنزيما إلى الريال عام 2009، قادمًا من أولمبيك ليون وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساس بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018.
وأحرز بنزيما 354 هدفًا مع الريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.
وقدم بنزيما أفضل مواسمه عام 2021-2022، إذ سجل 44 هدفًا في كل المسابقات ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.
ونال بنزيما بسبب ذلك جائزة الكرة الذهبية وأصبح أول لاعب فرنسي يفوز بتلك الجائزة منذ أن توج بها زين الدين زيدان عام 1998، وخامس لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز بصفة عامة.