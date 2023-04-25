مشاركة البليهي واليامي في التدريبات الجماعية.. الهلال يدشن تحضيراته للنهائي الآسيوي

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة عن مران يوم أمس، بعد تأهلهم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل مران الأزرق على تدريبات لياقية وبدنية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، وتطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي "علي البليهي وحمد اليامي"، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.
ويواصل الفريق مساء يوم الغد تدريباته في مقر النادي، استعدادًا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.