مشاركة البليهي واليامي في التدريبات الجماعية.. الهلال يدشن تحضيراته للنهائي الآسيوي

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة عن مران يوم أمس، بعد تأهلهم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.