انطلاق الجولة الثانية من بطولة اتحاد السيارات للأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن

‎وتختتم البطولة فعالياتها يوم 3 ديسمبر المقبل بمحافظة جدة؛ حيث يسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى جذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من محبّي هذه الرياضات، وتهدف البطولة بشكل رئيس إلى إيجاد مساحة آمنة للمواهب الوطنية لممارسة هواياتهم في هذه الرياضة وإشباع شغفهم، وتوعية وتثقيف الشباب بوسائل السلامة وأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لها.