انطلاق الجولة الثانية من بطولة اتحاد السيارات للأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن

بدأ العد التنازلي لانطلاق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا التي يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في رياضات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن "تايم أتاك".
وتستضيف الساحات الخارجية لمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، الجولة الثانية التي ستنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.
وينتظر عشاق هذه الرياضات المزيد من الإثارة عطفًا على ما شهدته الجولة الأولى في مدينة الرياض؛ حيث اختتمت فعالياتها مؤخرًا بمشاركة أكثر من "132" مشاركًا.
وتختتم البطولة فعالياتها يوم 3 ديسمبر المقبل بمحافظة جدة؛ حيث يسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى جذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من محبّي هذه الرياضات، وتهدف البطولة بشكل رئيس إلى إيجاد مساحة آمنة للمواهب الوطنية لممارسة هواياتهم في هذه الرياضة وإشباع شغفهم، وتوعية وتثقيف الشباب بوسائل السلامة وأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لها.