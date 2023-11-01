شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تختتم زيارتها في منطقة الحدود الشمالية

بالنيابة عن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، تسلَّم محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ السعودية، المقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.
ووسط حفاوة كبيرة من أفراد المجتمع للاحتفاء بهذه الجولة، والتعبير عن دعمهم للحدث الوطني الكبير، زارت الشعلة العديد من المواقع، وأكملت زيارتها في قصر الملك عبدالعزيز بلينه، وحديقة النخيل، وحديقة المساعدية، ثم اختتمت جولتها في حديقة البرج.
وتناوب على حمل الشعلة في قصر الملك عبدالعزيز: رافع عايد العنزي، لاعب الكاراتيه الذي حقق 3 ميداليات في اللعبة وأحد المنضمين للمنتخب السعودي للكاراتيه ومؤسس أكاديمية تدريب كاراتيه، الذي سلم الشعلة إلى عبدالمجيد العنزي، وهو أحد المؤثرين في العمل الإنساني في المجتمع بعد أن تبرع بلكيته لفتاة يتيمة الأبوين.
واتجهت الشعلة بعد ذلك إلى حديقة النخيل، وحملتها غالية العنزي، لاعبة تنس الطاولة البارالمبية وبطلة أول بطولة بارالمبية للسيدات في السعودية ووصيفة بطولة الجامعات لكرة الطاولة، كما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا.
وفي حديقة المساعدية حمل الشعلة أحمد البخيت، أفضل لاعب في بطولة آسيا للكرة الطائرة عام 2006 وحاصل على فضية الألعاب السعودية وبرونزية آسيا.
واتجهت الجولة بعد ذلك إلى حديقة البرج، وحمل الشعلة ياسر الحازمي، لاعب المصارعة الرومانية والحاصل على المركز الثاني على مستوى السعودية، ثم حمل الشعلة عبدالله العنزي، لاعب كرة القدم الدولي السابق ولاعب نادي النصر.
وتجوب شعلة دورة الألعاب السعودية رحلة عبر مناطق ومحافظات السعودية؛ لتعبِّر عن روح الدورة المعتمدة على قيم الصداقة والسلام، ولإشراك الجميع في الاحتفال بالألعاب السعودية، بمشاركة المؤثرين والرياضيين كافة في مسيرتها، والتعريف بالرياضيين في أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في السعودية، وزيادة التوعية والترويج للألعاب السعودية وقيمها وأهدافها.
الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 200 ناد من جميع أنحاء السعودية، يتنافسون في 53 لعبة رياضية، منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب، تضم 12 رياضة.