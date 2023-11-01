شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تختتم زيارتها في منطقة الحدود الشمالية

بالنيابة عن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، تسلَّم محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ السعودية، المقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.