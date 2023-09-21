في ختام جولة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 "نحلم ونحقق".. "كلاسيكو" منتظر يجمع النصر والأهلي

تختتم مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة السابعة من دوري روشن، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ 93، بأربع مواجهات مثيرة، لعل أبرزها "الكلاسيكو" المنتظر وقمة الجولة، الذي يجمع النصر ونظيره الأهلي عند التاسعة مساءً.