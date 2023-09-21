في ختام جولة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 "نحلم ونحقق".. "كلاسيكو" منتظر يجمع النصر والأهلي

تختتم مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة السابعة من دوري روشن، والمسماة بجولة "نحلم ونحقق" احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ 93، بأربع مواجهات مثيرة، لعل أبرزها "الكلاسيكو" المنتظر وقمة الجولة، الذي يجمع النصر ونظيره الأهلي عند التاسعة مساءً.
النصر يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، كون المواجهة يحتضنها ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
يحل النصر في المركز السادس برصيد 12 نقطة، والأهلي خامسًا برصيد 15 نقطة، وبالتالي فإن المواجهة تشكل مفترق طرق وتبادل المراكز في حال فوز النصر، أما في حال عودة الأهلي إلى جدة بالنقاط الثلاث فإنه سينافس الاتحاد على الصدارة.
وفي بقية مباريات اليوم الثاني من جولة "نحلم ونحقق" يلتقي فريق الأخدود صاحب الأربع نقاط في المركز الـ 14 بالخليج الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط، وذلك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.
وفي الرياض وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد يحل الفيحاء صاحب المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط ضيفًا على الرياض الذي يحتل المرتبة الـ 17 برصيد 4 نقاط.
وعلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة يستقبل الوحدة صاحب المركز الثامن برصيد تسع نقاط ضيفه أبها صاحب الـ 6 نقاط في المرتبة الـ 12، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم.