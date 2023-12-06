ليكون شريكاً طبياً.. الاتحاد السعودي يوقع اتفاقية تعاون مع مركز MOVE للطب الرياضي

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع مركز MOVE للطب الرياضي الشامل وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس مجلس إدارة مركز MOVE نواف التمياط، ليكون بذلك المركز شريكاً طبياً للاتحاد السعودي.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل إن الشراكة مع MOVE تستهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للاتحاد السعودي، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي للتطوير بما يخدم كرة القدم السعودية، وتساهم في سرعة إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية.
وعبّر رئيس مجلس إدارة مركز MOVE للطب الرياضي الشامل نواف التمياط عن فخر المركز بهذه الشراكة النوعية، والتي يهدف من خلالها إلى مواصلة تقديم خدماته الرائدة والمتنوعة في مجال الطب الرياضي، لمواكبة الحراك الرياضي في المملكة والمساهمة في الارتقاء بالمستويات الفنية والبدنية لكافة الرياضيين، متمنياً التوفيق لمنتخباتنا الوطنية لمواصلة تحقيق نجاحاتها على كافة المستويات.