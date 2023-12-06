ليكون شريكاً طبياً.. الاتحاد السعودي يوقع اتفاقية تعاون مع مركز MOVE للطب الرياضي

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل إن الشراكة مع MOVE تستهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للاتحاد السعودي، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي للتطوير بما يخدم كرة القدم السعودية، وتساهم في سرعة إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية.