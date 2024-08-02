"تولو" يُودِّع أولمبياد باريس 2024

ودع السعودي محمد تولو، رامي الجلة، أولمبياد «باريس 2024» بعدما حل في المركز الـ 15 من بين 29 لاعبًا، خاضوا اليوم الجمعة تصفيات اللعبة ضمن المحفل العالمي.
وسجَّل تولو الرقم الأفضل في المحاولة الأخيرة من أصل ثلاث محاولات عندما دفع الثقل الحديدي لمسافة قدرها 20 مترًا و65 سم.
وأحرز رامي الجلة البالغ من العمر 23 عامًا مسافة 20 مترًا و63 سم في المحاولة الأولى، وفي الثانية ارتكب خطأ خلال تنفيذها ولم تُحتسب.
وحقق 14 لاعبًا، منهم 7 لاعبين من المجموعة الثانية التي تنافس فيها تولو، رقمًا أفضل من اللاعب السعودي، بينهم 12 تأهلوا إلى المرحلة النهائية.
وبلغ رقم آخر المتأهلين 20 مترًا و81 سم، أي بزيادة 16 سم فقط عن اللاعب السعودي.