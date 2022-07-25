ضمك يعلن فتح باب الترشح لرئاسة النادي

وتستغرق فترة البرنامج الزمني لانتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 26 يومًا، بدءًا من فتح باب الترشح مرورًا بفحص وإعلان القائمة والطعن والنظر فيها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين وموعد عقد الجمعية حتى الاعتماد من وزير الرياضة.