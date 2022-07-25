ضمك يعلن فتح باب الترشح لرئاسة النادي

أعلن نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع ، فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بنظام القائمة، خلال الفترة من 30 / 12 / 1443هـ إلى يوم الثلاثاء 25 / 1 / 1444هـ.
وتستغرق فترة البرنامج الزمني لانتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 26 يومًا، بدءًا من فتح باب الترشح مرورًا بفحص وإعلان القائمة والطعن والنظر فيها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين وموعد عقد الجمعية حتى الاعتماد من وزير الرياضة.
وذكرت مصادر إعلامية نية صالح أبو نخاع، رئيس النادي الحالي، تقدمه بالترشح لرئاسة النادي والاستمرار لولاية ثانية بعد تمديد فترة رئاسته في منتصف الموسم الماضي.
ويعد نادي ضمك هو الوحيد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أعلن عن إجراء انتخابات لمجلس إدارة النادي حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الرياضة حددت موعد انتخابات مجالس إدارات 36 ناديًا تبدأ إجراءاتها خلال 60 يومًا.