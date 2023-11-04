الفيحاء يعلن تعرض لاعبه البرازيلي ريكاردو رايلر إلى كسر في عظمة الساق

أعلن نادي الفيحاء، يوم السبت، عن إصابة محترفه البرازيلي ريكاردو رايلر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بكسر في عظمة الساق، تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراته أمام الطائي، أمس الجمعة، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.