وفد الاتحاد الأوكراني يزور مراكز التدريب الإقليمية للبنات في الرياض

زار وفد من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم مراكز التدريب الإقليمية للبنات في الرياض، حيث اطلع على إحدى الحصص التدريبية للاعبات وتعرف على أساليب التدريب المتبعة، إضافة إلى مرافق المركز وآلية العمل.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول أعمال الوفد الأوكراني إلى السعودية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحادين السعودي والأوكراني، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال كرة القدم. وقع المذكرة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ونظيره الأوكراني أندريه شيفتشينكو.
ويهدف التعاون إلى دعم تطوير المواهب النسائية في كرة القدم، ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير كرة القدم النسائية في المملكة.