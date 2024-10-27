وفد الاتحاد الأوكراني يزور مراكز التدريب الإقليمية للبنات في الرياض

وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول أعمال الوفد الأوكراني إلى السعودية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحادين السعودي والأوكراني، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال كرة القدم. وقع المذكرة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ونظيره الأوكراني أندريه شيفتشينكو.