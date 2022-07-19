الدخول مجاني للمباراة الافتتاحية لكأس العرب بين السعودية وموريتانيا

طرح الاتحاد العربي لكرة القدم تذاكر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبًا.