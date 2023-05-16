الكشف عن تشكيلة كلاسيكو الهلال والاتحاد .. تعرف عليها

كشف نونو سانتو مدرب الاتحاد عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الكلاسيكو أمام الهلال ضمن الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم تخل تشكيلة المدرب البرتغالي من أي مفاجآت باستثناء غياب متوسط الميدان طارق حامد للإصابة.
وضمت القائمة كلاً من : مارسيلو جروهي (حراسة المرمى) ، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عوض الناشري، أيفور كورنادو، برونو هنريكي ، رومارينهو، عبد الرزاق حمدالله .
في حين أعلن أيمليانو دياز المدرب المساعد لفريق الهلال عن قائمة فريقه التي شهدت غيابات كثيرة مثل قائد الفريق سلمان الفرج والنجم سالم الدوسري للإصابة والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
عبدالله المعيوف (حراسة المرمى)، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، أندريه كاريلو، لوسيانو فييتو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.