الكشف عن تشكيلة كلاسيكو الهلال والاتحاد .. تعرف عليها

وضمت القائمة كلاً من : مارسيلو جروهي (حراسة المرمى) ، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عوض الناشري، أيفور كورنادو، برونو هنريكي ، رومارينهو، عبد الرزاق حمدالله .