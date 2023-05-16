رياضة

الكشف عن تشكيلة كلاسيكو الهلال والاتحاد .. تعرف عليها

الكشف عن تشكيلة كلاسيكو الهلال والاتحاد .. تعرف عليها
سبق
سبق

كشف نونو سانتو مدرب الاتحاد عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الكلاسيكو أمام الهلال ضمن الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تخل تشكيلة المدرب البرتغالي من أي مفاجآت باستثناء غياب متوسط الميدان طارق حامد للإصابة.

تشكيلة الاتحاد

وضمت القائمة كلاً من : مارسيلو جروهي (حراسة المرمى) ، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عوض الناشري، أيفور كورنادو، برونو هنريكي ، رومارينهو، عبد الرزاق حمدالله .

تشكيلة الهلال

في حين أعلن أيمليانو دياز المدرب المساعد لفريق الهلال عن قائمة فريقه التي شهدت غيابات كثيرة مثل قائد الفريق سلمان الفرج والنجم سالم الدوسري للإصابة والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

عبدالله المعيوف (حراسة المرمى)، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، أندريه كاريلو، لوسيانو فييتو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

الهلال
الاتحاد

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