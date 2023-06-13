انطلاق تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثانية

يذكر أن النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية والتي أقيمت من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري، مثلوا أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب عبر 45 رياضة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت 5 رياضات مخصصة للبارالمبية، وما يقارب 31 منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.