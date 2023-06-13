انطلاق تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثانية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية تسجيل أكثر من 6800 رياضي ورياضية بنهاية فترة التسجيل مساء أمس، في تجارب الأداء المؤهلة للنسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية، التي تنطلق في الـ26 من نوفمبر المقبل وحتى العاشر من ديسمبر 2023م.
وتستمر تجارب الأداء حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل في عشر مدن من مختلف مناطق المملكة في 21 رياضة وهي: السهام وألعاب القوى وكرة الطائرة الشاطئية والبلوت والبلياردو والدراجات والألعاب الإلكترونية والجولف والتجديف الداخلي والملاحة الشراعية والبادل والمصارعة ورفع الأثقال والإسكواش وكرة الطاولة والسباق الثلاثي والتايكوندو ورفع الأثقال البارالمبية وألعاب القوى البارالمبية والملاكمة التايلاندية والسيارات والدراجات النارية.
يذكر أن النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية والتي أقيمت من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري، مثلوا أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب عبر 45 رياضة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت 5 رياضات مخصصة للبارالمبية، وما يقارب 31 منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.