وزير الرياضة "الفيصل" مهنّئًا بانتصار الأخضر التاريخي على الأرجنتين: "مبروك للوطن والقيادة.. أداء متميز وفوز تاريخي"

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للقيادة وللوطن، عقب الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على نظيره الأرجنتيني 2/ 1 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، لحساب المجموعة الثالثة "الجولة الأولى"، وذلك على أرض ملعب لوسيل المونديالي.