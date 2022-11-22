وزير الرياضة "الفيصل" مهنّئًا بانتصار الأخضر التاريخي على الأرجنتين: "مبروك للوطن والقيادة.. أداء متميز وفوز تاريخي"

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للقيادة وللوطن، عقب الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على نظيره الأرجنتيني 2/ 1 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، لحساب المجموعة الثالثة "الجولة الأولى"، وذلك على أرض ملعب لوسيل المونديالي.
وقال "الفيصل" مغردًا من خلال حسابه في "تويتر": "الحمد لله.. ألف ألف مبروك يا أبطال.. مبروك للوطن والقيادة؛ أداء متميز وفوز تاريخي".
وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفَي السعودية في الدقيقتين 48 و53، بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.